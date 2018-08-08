Японські єпископи засудили політику стримування ядерною зброєю

Католицькі єпископи Японії виступили зі спеціальною заявою з нагоди акції «Десять днів на захист миру», яка проходить щорічно з 6 по 15 серпня під егідою японського єпископату - в пам'ять про жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі.

У листі за підписом голови помісної єпископської конференції архієпископа Нагасакі Джозефа Мітсуакі Такамі говориться, що «серйозні регіональні конфлікти, тероризм, ядерна зброя, проблеми біженців, різні форми дискримінації, економічні диспропорції продовжують загрожувати світу людей у всьому світі», повідомляє vaticannews.

Архієпископ нагадує, що в липні минулого року Генасамблея ООН прийняла Договір про заборону ядерної зброї, проте досі його ратифікували лише кілька країн.

«Ідея про те, що ядерна зброя необхідна для стримування, сильна. Але володіння ядерною зброєю, швидше, наділяє відповідальністю за гонку озброєнь, яка неминуче веде до економічної залежності від військової промисловості і військового попиту, а також формує політику», - підкреслив він.

Принцип стримування - це спроба зберегти мир за допомогою зброї. «Але подальше зростання таких чинників конфлікту, як ворожість, взаємна недовіра і протистояння інтересів, поступово зруйнують основи примирення, миру і взаєморозуміння», - переконаний архиєпископ Нагасакі.