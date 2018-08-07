Розпочався офіційний візит Глави УГКЦ до США

У понеділок, 6 серпня, розпочався офіційний візит Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава до Сполучених Штатів Америки, під час якого Предстоятель здійснить низку важливих зустрічей у Балтиморі, Стемфорді, Слоцбурзі та Філадельфії.

Візит завершиться 22 серпня, повідомляє "Католицький оглядач".

Від 7 до 9 серпня Глава УГКЦ візьме участь у Конвенції «Лицарів Колумба» у місті Балтимор (штат Меріленд), під час якої очільник греко-католиків виступить із головною промовою на урочистій вечері. Тема промови: «Лицарі Колумба — лицарі милосердя». Окрім цього, він зустрінеться з Шоном Калаганом, президентом Католицької служби допомоги. Вони обговорюватимуть сучасну гуманітарну ситуацію в Україні й співпрацю Церкви та благодійних організацій для постраждалого від війни населення.

Після цього відбудеться пастирський візит Блаженнішого Святослава до Стемфордської єпархії, у рамках якого він зустрінеться зі священиками та вірними єпархії. Зокрема, у четвер, 9 серпня, у Стемфорді (штат Коннектикут) Глава УГКЦ відвідає святковий бенкет.

Пастирський візит до Стемфордської єпархії завершиться в неділю, 12 серпня, прощею до Марійського відпустового місця в Слоцбурзі (штат Нью-Йорк), яким опікуються сестри служебниці. Там із Главою УГКЦ, єпископами, священиками, представниками монашества та численними мирянами молитиметься кардинал Тімоті Долан, Архієпископ Нью-Йорка.

Під час візиту до США відбудуться зустрічі у Філадельфії (штат Пенсильванія) з Управою Релігійного товариства «Свята Софіїя» в США та братня зустріч з єпископатом Русинської Католицької Церкви.