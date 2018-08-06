Католики Конго пропонують висунути кардинала на пост президента

Католики Конго вважають, що єдиним надійним і достовірним кандидатом на пост президента в країні є кардинал Лоран Монсенгво Пасінья, Архиєпископ Кіншаси.

Однак кардинал відповів, що «має інші справи» і не збирається балотуватись на виборах, повідомляє "Католицький оглядач".

Речник новосформованої групи «Християнський розвиток заради єдності та демократії», яка ініціює кандидатуру кардинала на пост президента, зазначив, що «для того, щоб розбудовувати Конго для наших дітей, ми повинні відкинути і замінити усіх тих, кому не вдалось зробити це раніше. Саме тому ми подумали про кандидатуру кардинала Монсенгво, котрий користується глибокою пошаною серед народу».

Нагадаємо, що теперішній президент Джозеф Кабіла перебуває при владі від 2001 року. Його мандат завершився у 2016 році, однак проведення нових виборів затримується вже на два роки.

Як інформує Catholic Herald, кардинал Монсенгво заперечив будь-які президентські амбіції, заявивши, що «має інші справи».

Варто додати, що не тільки теперішні зобов’язання кардинала є перешкодою на шляху до президентства. Ще в 1983 році Папа Іван Павло ІІ встановив заборону священикам балотуватись на політичні посади.