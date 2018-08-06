Ватикан відзначає 40-річчя з дня смерті Папи Павла VI

Сорок років тому, 6 серпня 1978 року, у сам день свята Преображення Господнього за новим стилем, у літній резиденції Вселенських Архиєреїв у Кастель Гандольфо, помер блаженний Папа Павло VI.

Під час Синоду Єпископів, присвяченого сім’ї, 19 жовтня 2014 року, в присутності Синодальних Отців, Папа Франциск проголосив його блаженним. А на неділю, 14 жовтня, знову під час Синоду Єпископів, блаженний Папа Павло VI буде проголошений святим, повідомляє Vatican News.

Павло VI був Папою, служіння якого припало у період, який можемо назвати «преображенням» Церкви. Він впроваджував у життя соборові постанови та здійснив численні реформи. Був уважним до нових суспільних викликів, і, відчитуючи знаки часів, намагався дати на них авторитетну відповідь, зазначає видання Ватикану.

«Fidem servavi», тобто «віру зберіг» – слова святого апостола Павла з послання до Тимотея, які Папа Павло VI промовив напередодні своєї смерті, повністю підсумовують його понтифікат, який припав на нелегкий післясоборовий період.