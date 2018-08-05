Єпископи Нікарагуа відмовились приймати паломників на Всесвітній день молоді через напругу в країні

Беручи до уваги ситуацію, що склалася у країні, Нікарагуа не зможе приймати паломників, що збиратимуться на Всесвітній день молоді в Панамі.

Беручи до уваги серйозну політичну кризу та соціальну напруженість, Єпископська Конференція Нікарагуа вирішила відмовитися від приймання «Днів молоді в дієцезіях». Про це йдеться в, поширеному цими днями спеціальному комюніке єпископату та в листі, надісланому Архієпископові Панама-сіті, що очолює організаційний комітет, повідомляє Vatican News.

Частиною програми проведення Всесвітніх днів молоді на міжнародному рівні є так звані «Дні молоді в дієцезіях», протягом яких молоді паломники знайомляться з життям місцевої Церкви, а вже опісля збираються в приймаючому місті на спільну зустріч під проводом Папи.

З огляду на те, що Панама – наступна мета молодіжного паломництва – є невеликою країною, організатори вирішили поширити зустрічі в дієцезіях на сусідні Коста-Рику та Нікарагуа.

Організатори припускають, що на Всесвітній День Молоді, що проводитиметься в Панамі, столиці однойменної країни, від 22 до 27 січня 2019 р., прибудуть 300 тисяч юнаків і дівчат, яких супроводжуватимуть священики та єпископи. Більшість, правдоподібно, прибуде з країн Центральної Америки.