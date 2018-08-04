Відзначити 100-річчя незалежності Польщі 100 днями тверезості закликали католицькі єпископи

Вшанувати сторіччя відновлення незалежності стома днями стриманості від вживання алкоголю.

З такою ініціативою виступив Департамент Єпископської Конференції Польщі в справах Апостольства тверезості та узалежнених, повідомляє Vatican News.

Його очільник єпископ Тадеуш Бронаковський підкреслює, що здобуття незалежності коштувало багатьох життів, але сьогодні битва продовжується в іншій площині.

На думку ієрарха, для того, щоб зберегти свободу та підтримувати розвиток, необхідно ставити перед собою амбітні цілі. Однією з таких він називає тверезість, зазначаючи, що це буде справжній «екзамен з любові до Батьківщини».

Єпископ нагадує, що в країні узалежненими є коло мільйона осіб, а спиртні напої на рівні, загрозливому для життя і здоров’я, вживають коло трьох мільйонів. Він переконаний, що завдяки добровільній стриманості з боку багатьох людей можливо дійти до тверезості всього народу.