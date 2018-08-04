Франція підтримала намір Святого Престолу скасувати смертну кару

Франція вітає зміни, внесені в катехізис Католицької Церкви про неприпустимість смертної кари і намір домагатися її скасування в усьому світі.

Про це йдеться в комюніке французького міністерства закордонних справ, повідомляє «Благовіст-інфо».

У четвер Папа Римський Франциск затвердив зміну катехізису Католицької Церкви, в якому відтепер стверджується, що «смертна кара неприпустима» і міститься зобов'язання «рішуче домагатися її скасування в усьому світі».

«Франція вітає тверду позицію проти смертної кари, виражену Святим престолом, для якого ця міра є нелюдською і принижує людську гідність», — йдеться в комюніке МЗС Франції.

У Парижі також вітають намір Католицької Церкви домагатися скасування смертної кари в усьому світі.

«Франція твердо і постійно виступає за скасування у всьому світі смертної кари, цього несправедливого, нелюдського та неефективного покарання. Вона закликає всі держави, в яких ще застосовується смертна кара, ввести мораторій з метою остаточного її скасування», — наголошується в документі.