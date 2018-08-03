Папа Франциск закликав єзуїтів допомагати безробітним

Папа Римський закликав членів Товариства Ісусового надавати всіляку підтримку людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема залишилися без роботи.

Про це він заявив на зустрічі з групою молодих ченців і настоятелів Суспільства, яка відбулася напередодні загальної аудієнції 1 серпня, повідомляє vaticannews.

У зверненні до гостей Святіший Отець говорив про одну з найболючіших проблем молоді - безробіття, а також про те, як Товариство Ісусове має реагувати на цей та інші злободенні виклики. Відсутність роботи, а звідси неможливість забезпечити себе хлібом насущним, позбавляє людину гідності, наголосив Єпископ Риму.

У сучасному світі місце «конкретної» економіки, внаслідок її реорганізації, зайняв «абстрактний» світ фінансів, витіснивши собою людину з властивого йому центрального місця. Це «серйозний гріх проти гідності людини», зазначив Папа: він плодить безробіття, яка, в свою чергу, стає причиною багатьох самогубств серед молоді. Нові покоління відчувають себе непотрібними і заміщають свою потоптану гідність залежностями, в тому числі й наркотичними, що приносить величезний прибуток світовій наркоторгівлі. Крім того, безробіття штовхає молодих людей на пошуки заробітку в рядах терористичних організацій.

Для ченців дуже важливо розуміти і відчувати проблеми молоді, показувати це молодим співрозмовникам і потім переходити до вирішення проблем, наголосив Єпископ Риму. Для цього потрібні пророчі слова, винахідливість, готовність до справ і самовідданість.

Святіший Отець нагадав про слова блаженного Папи Павла VI з його звернення до учасників XXXII Генеральної конгрегації Товариства Ісусового: «Там, де перетинаються ідеї, проблеми і виклики, завжди є монах-єзуїт».

В кінці звернення Папа Франциск закликав побратимів по ордену «сміливо виходити на околиці, на перехрестя ідей, проблем і місії». Для цього потрібні благодатний дар мужності і сильні коліна для молитви, бо саме так чернецтво знайде натхнення йти туди, куди йому вкаже в серці Святий Дух, підкреслив Папа Франциск.