Папа Римський виступив за скасування смертної кари у всьому світі

Папа Франциск видав рескрипт, у якому схвалив нову редакцію п. 2267 Катехизису Католицької Церкви щодо смертної кари.

У зміненому параграфі Катехизису Католицької Церкви підкреслюється: Церква рішуче клопоче про скасування смертної кари в усьому світі, наставляючи у світлі Євангелія про те, що «смертна кара є неприйнятною, оскільки вона зазіхає на недоторканність і гідність людини», повідомляє vaticannews.

Новий текст виглядає наступним чином: «Довгий час застосування смертної кари з боку законної влади після судового розгляду вважалося адекватною відповіддю на серйозність деяких злочинів, а також прийнятним, хоча і крайнім засобом захисту загального блага. У наші дні зростає усвідомлення того, що, навіть зробивши тяжкі злочини, людина не втрачає своєї гідності. Крім того, поширилося нове розуміння сенсу кримінального покарання з боку держави. Нарешті, були розроблені більш ефективні системи утримання під вартою, які гарантують належний захист громадян і в той же час не позбавляють правопорушника повної можливості спокутувати свою провину».

Цитата взята з обігу Папи Франциска до учасників засідання, організованого Папською радою сприяння новій євангелізації 11 жовтня 2017 року. 11 травня 2018 року на зустрічі з префектом Конгрегації віровчення кардиналом Луїсом Франсиско Ладарія Феррером Святіший Отець схвалив нововведення в Катехізис і підписав документ 1 серпня 2018 року, в день літургійної пам'яті св. Альфонса Марії де Лігуорі.