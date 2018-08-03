Ватикан ратифікував Конвенцію про вищу освіту в Азії

Святіший Престол ратифікував регіональну конвенцію про визнання кваліфікацій у галузі вищої освіти в державах Азії та Тихого океану.

Про це повідомляє "Сибірська католицька газета".

Конвенція була прийнята 26 листопада 2011 року в Токіо на міжнародній конференції держав, скликаній ЮНЕСКО. На зустрічі була присутня делегація Святішого Престолу на чолі з монс. Джозефом Ченнотом, апостольським нунцієм в Японії. 16 липня прелат підписав цю конвенцію від імені Святішого Престолу.

Монс. Франческо Фолля, постійний спостерігач від Святішого Престолу при ЮНЕСКО, передав ратифікаційну грамоту заступникові Генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти пані Стефанії Джанніні. Для Святішого Престолу договір набуде чинності 1 вересня 2018 року, згідно з пунктом X. 2 того ж документа.

Ця угода являє собою перегляд регіональної конвенції про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах Азії і Тихого океану, до якої Святійший Престол приєднався 10 липня 1995 року.