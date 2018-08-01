Ватикан прийняв відставку архієпископа, визнаного винним у приховуванні фактів сексуального насильства над дітьми

Папа Франциск 30 липня прийняв відставку монс. Філіпа Едварда Вілсона від пастирського управління архієпархією Аделаїди в Австралії.

Як повідомляє Vatican News, 3 липня 67-річний архієпископ Вілсон був засуджений до 12 місяців тюремного ув'язнення за приховування фактів зловживань неповнолітніми, які в 70-ті роки здійснював священик Джеймс Флетчер; з ним ієрарх співпрацював у єпархії Мейтленда і Ньюкасла. У 2006 році Флетчер помер у в'язниці у віці 65 років, приблизно через рік ув'язнення.

Колишній архієпископ Аделаїди монс. Вілсон завжди визнавав себе невинним. У середині серпня судді винесуть рішення, де прелат буде відбувати покарання, не виключаючи можливості домашнього арешту за станом здоров'я.

Коментуючи подію, єпископат Католицької Церкви Австралії висловлює надію, що рішення суду зможе принести «спокій і зцілення тим, хто зазнавав насильства з боку священика, якого вже немає в живих»; єпископи зазначають, що «наслідки сексуального насильства можуть тривати все життя. Постраждалі повинні бути сміливими людьми, щоб зважитися на такий крок вперед і розповісти свої історії. Жертви зловживань дуже допомогли нам витягти уроки з нашої ганебної історії зловживань і їх приховування», - підкреслюють єпископи.

Відтоді австралійська Церква «пережила корінні зміни, щоб зловживання неповнолітніми та приховування цих фактів ніколи більше не були частиною католицького життя і щоб діти в наших громадах перебували у безпеці». Єрархи також підтверджують свою готовність співпрацювати з тими, хто в Церкві і в суспільстві Австралії намагаються реалізувати сильні і послідовні стандарти захисту».