На Львівщині греко-католики побудували храм «третього тисячоліття»

У Ходорові на Львівщині 29 липня освятили храм святих рівноапостольних Володимира і Ольги УГКЦ.

Місцеві мешканці греко-католицьку церкву називають "храмом третього тисячоліття" за цікаве архітектурне рішення, інформують "Вікна".

Освячення церкви стало визначною подією, тому в храмі зібралася велика кількість парафіян та гостей.

Храм спроектував львівський архітектор Олександр Матвіїв у 1999 році. Відтоді церкву протягом майже двадцяти років років будували за кошти благодійників і парафіян.На жаль, архітектор, який спланував оригінальну церкву, не дожив до її відкритя.

Єпарх Стрийський Тарас (Сеньків) звершив чин освячення новозбудованого храму. Разом зі священиками він обмив престіл водою з милом, червоним вином та рожевою водою і намастив його миром.

Далі відбулося освячення самої будівлі церкви зсередини і зовні.

Також єпископ заклав всередину престолу мощі блаженного священномученика Йосафата Коциловського, єпископа Перемишльського.