Італійській молоді покажуть Туринську Плащаницю

Більше 2 тисяч молодих людей з 17 єпархій П'ємонту і Валле-д'Аоста 10 серпня будуть молитися перед християнською святинею - Туринською Плащаницею, яку з цієї нагоди виставлять на огляд.

Це поклоніння стане початком паломництва молоді в Рим, де 11 і 12 серпня юнаки і дівчата візьмуть участь у зустрічі з Папою Франциском, повідомляє Сибірська католицька газета з посиланням на Vatican News.

Надзвичайне відкриття Плащаниці не буде таким масштабним, як, наприклад, виставлення реліквії під час ювілейного року, але молодь отримає можливість помолитися в безпосередній близькості біля Плащаниці, пише видання.

Для молитви перед святинею були підготовлені тексти в форматі електронної книги.

В Турин молоді італійці зберуться після паломництв до своїх єпархіальних святинь і шанованих місць. По дорозі вони будуть зупинятися для здійснення милосердних діянь, наприклад допомоги літнім людям.

У ніч на 10 серпня молодь вирушить з Туріну в Рим, де пройде зустріч Папи Римського з молодими людьми з усієї Італії. Національна молодіжна проща пройде в рамках підготовки Церкви до жовтневого Синоду Єпископів на тему молодіжного руху. Очікується, що в серпневій зустрічі з Папою Франциском візьмуть участь понад 50 тис. молодих людей.

З 1578 року, коли Туринська Плащаниця була перенесена з Шамбері (Франція) в Турин, вона виставлялася всього 11 разів, останній раз у 2015 році. Незважаючи на те, що організоване для молоді поклоніння не є тим же, що і публічне відкриття християнської реліквії, це унікальна і неповторна ініціатива.