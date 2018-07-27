Ватикан випустив пам'ятну медаль шостого року понтифікату Папи Франциска

Вчора, 26 липня, у Ватикані випущена офіційна медаль 6-го року понтифікату Папи Франциска.

Пам'ятний знак буде доступний при Адміністрації майна Святішого Престолу і Держави Граду Ватикан, а також у книгарнях Ватиканського видавництва (LEV), повідомляє Vatican News.

На аверсі медалі, роботи італійської художниці К'яри Принчипе, представлений голуб, що летить, від якого розходяться концентричні промені: вони висвітлюють Папський герб і символізують дари Святого Духа для Церкви. Нижче вказано ім'я художниці. На медалі читається фраза «E Civitate Vaticana» («Граду Ватикану») з індивідуальним номером монети. На реверсі зверху зображена оливкова гілка, а також мати, яка обіймає свою дитину, що означає торжество миру. У нижній частині медалі знаходиться символічне зображення війни, придушення і насильства – людина, обплутана колючим дротом. Ділить ці дві протилежні сцени макова квітка, у пам'ять про загиблих на війнах.

Зображення обрамлене текстом італійською мовою: «З миром нічого не втрачено, з війною можна втратити все». Це слова з радіопослання Папи Римського Пія XII, що пролунали на весь світ 24 серпня 1939 року. Через століття після закінчення Першої світової війни вибір між миром і військовим самознищенням залишається вкрай злободенним для всіх людей планети.

Кожен примірник пам'ятної медалі 6-го року понтифікату Святішого Отця буде супроводжуватися гарантійним пронумерованим сертифікатом з тисненими печатками Державного секретаріату Ватикану і Друкарні та Монетного двору Італійської Республіки.