У Франції вшанували пам'ять мученика католицької Церкви, вбитого радикалами під час Меси

Два роки тому під час Святої Меси в місцевості Сен-Етьєн-дю-Рувре поблизу Руану був вбитий старенький священик.

Сьогодні у Франції відбулися пам’ятні заходи до річниці загибелі отця Жака Амеля, мученика Церкви сьогодення, повідомляє Vatican News.

«Отець Жак Амель був убитий на хресті, тобто, саме в той момент, коли служив Христову хресну жертву. Добрий, лагідний муж братерства, який завжди старався бути миротворцем, був убитий, немовби злочинець. Він – мученик. А мученики – блаженні. Ми повинні молитися до нього, щоб дав нам лагідність, братерство, мир, а також мужність говорити правду: вбивати у Боже ім’я – це сатанинський акт», - такими словами під час Святої Меси 14 вересня 2016 року Папа Франциск спогадував старенького французького священика.

26 липня 2016 року отець Жак був жорстоко вбитий двома радикалізованими ісламськими юнаками в храмі під час того, як служив Святу Месу.

У квітні цього року було відкрито беатифікаційний процес. Архиєпископ Лебру розповів, що в рамках дослідження спадщини священика, знайдено сотні проповідей, написаних о. Жаком, які є «короткими, впорядкованими, що просто і невтомно пояснюють Євангеліє».