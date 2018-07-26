До Всесвітнього дня молоді оголошено конкурс для католицьких кінорежисерів

З нагоди Всесвітнього Дня Молоді-2019 оголошено конкурс, метою якого є заохотити молодих кінорежисерів створювати короткі відео, що поширюють істину, красу і доброту.

Конкурс має назву «Ділись історією» і включає чотири категорії: найкращий фільм для підлітків до 18 років, найкращий фільм для дорослих від 18 років, найкраще відео з оригінальною музикою та найкраще висвітлення поточної благодійної чи місійної діяльності. Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Переможець у кожній категорії отримає приз в сумі 1000 доларів.

«Ми шукаємо усілякої нагоди, щоб плекати наступне покоління молодих кінорежисерів, творців відео та тих, хто прагне ділитись своїми історіями через впливовий засіб кінематографу», - зазначила засновниця і директор католицької кінематографічної компанії «Goodness Reigns».

Конкурс є офіційною частиною ВДМ-2019 у Панамі. Окремі фільми будуть показані впродовж 22-27 січня в рамках проведення Дня молоді у цій країні.

Учасників оцінюватимуть за їх здатністю передати послання, залучити молодь, розвинути оригінальний контент та стимулювати до роздумів.

Теми фільмів можуть містити вчення Церкви, життя святих та історії з Біблії. Також можна висвітлювати тематику таїнств, питань соціальної справедливості та місійної діяльності.

Більше інформації про конкурс можна знайти тут.