Папа Римський закликав не допустити загибелі мігрантів, які добираються на човнах у Середземномор'я

Вчинити негайні дії, щоб уникнути нових трагедій у морі.

До цього закликав Папа Франциск після читання молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 липня, повідомляє Vatican News.

Святіший Отець глибоко стурбований долею мігрантів і біженців, які добираються на човнах у європейські країни Середземномор'я: дуже часто вони піддають своє життя небезпеці і стають об'єктами работоргівлі.

Звертаючись до віруючих на площі Святого Петра, Єпископ Риму нагадав про нещодавні катастрофи морських суден з мігрантами на борту і звернувся до міжнародного співтовариства з наполегливим закликом діяти рішуче і невідкладно.

«Дорогі брати і сестри, в останні тижні надходять драматичні звістки про катастрофу у водах Середземного моря кораблів, заповнених мігрантами. Я висловлюю скорботу у зв'язку із цими трагедіями і запевняю в моїй молитовній пам'яті про загиблих та про їх сім'ї. Наполегливо закликаю міжнародну спільноту діяти рішуче і негайно, щоб уникнути повторення подібних трагедій і гарантувати безпеку, повагу до прав і гідності всіх», - сказав Папа Франциск.