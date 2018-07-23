У Бердичеві близько 20 тисяч римо-католиків молились перед чудотворною іконою Богородиці

10:53, 23 липня 2018
Католицизм
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У Бердичів прибули близько 20 тисяч паломників / times.zt.ua

Цей рік для неї особливий тим, що рівно 20 років тому Святий Іван Павло ІІ коронував ікону, яка була втрачена ще під час Другої світової війни, повідомляє "TIMES.ZT.UA".

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21 липня відбулась літургія на площі Івана Павла ІІ. До України прибув архієпископ Ренато Боккардо (Італія), який очолив урочистості.

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