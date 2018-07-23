У Бердичеві близько 20 тисяч римо-католиків молились перед чудотворною іконою Богородиці

У Бердичів прибули 20 тисяч римо-католицьких паломників з усіх куточків України, щоб вклонитися іконі Матері Божої Бердичівської.

Цей рік для неї особливий тим, що рівно 20 років тому Святий Іван Павло ІІ коронував ікону, яка була втрачена ще під час Другої світової війни, повідомляє "TIMES.ZT.UA".

21 липня відбулась літургія на площі Івана Павла ІІ. До України прибув архієпископ Ренато Боккардо (Італія), який очолив урочистості.