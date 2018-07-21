Німецький кардинал вважає, що католик не може бути націоналістом

Бути одночасно католиком і націоналістом неможливо.

Про це заявив президент Єпископської конференції Німеччини кардинал Райнхард Маркс, повідомляє Vatican News.

На думку кардинала, для християн націоналізм «не є одним із можливих варіантів».

По своїй натурі «людина солідарна і відкрита, але вона стає вразливою, коли її почуття затьмарює страх», зазначив він.

Кардинал з тривогою говорить про зростаючий радикалізм, насамперед у громадській думці: «через це біженці представляються загрозою, яку потрібно запобігти заради нашого процвітання».

«За словами святого Ігнатія Лойоли, диявол є ворогом людської природи, тому що він змушує нас бачити в іншій людині ворога. Такими ж рисами володіє і ефект популізму: спочатку він прагне налякати, а потім провокує неприйняття, заздрість, ворожнечу, ненависть і, нарешті, може призвести до насильства і війни», - відзначає він.

Бути одночасно католиком і націоналістом неможливо, вважає ієрарх.

«Будучи християнами, ми є і патріотами, і громадянами світу. Сучасна тенденція у політиці орієнтується на національну сферу, на самоствердження. Зі свого боку, ми не можемо розділити погляд, згідно з яким потрібно захистити наше процвітання від якихось зовнішніх загроз», - сказав кардинал Райнхард Маркс.