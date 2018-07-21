У Північній Ірландії закривається єдина католицька семінарія

Церковна влада Північної Ірландії оголосила, що від вересня буде зачинено 185-річну семінарію св. Малахії.

Це єдина католицька семінарія, що функціонувала на цій території, повідомляє "Католицький оглядач".

Єпархія Даун і Коннор прийняла таке рішення після того, як Університет Квінз у Белфасті, де навчаються семінаристи, закрив відділ схоластичної філософії і вилучив модулі з цього предмету. Таким чином семінаристи не матимуть змоги отримувати необхідну філософську освіту.

Тому від вересня цього року семінаристи, що навчаються у семінарії, будуть розподілені по інших семінаріях, щоб мати можливість продовжити формацію.

Семінарію св. Малахії заснував у 1833 році єпископ Вільям Кроллі, через чотири роки після католицької емансипації.

«Закриття єпархіальної семінарії є важким моментом для усіх, особливо для тих, хто тісно співпрацював із колективом та робив значні внески у формацію семінаристів», - зазначається у заяві єпархії Даун і Коннор.