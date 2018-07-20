У Римі презентували книгу про сучасних християн-мучеників

У Римі 18 липня відбулася презентація книги під редакцією монс. Луїджі Джинамі «Де християни вмирають».

Мета книги - сприяти миру і діалогу між народами і релігіями, повідомляє Vatican News.

Книга була опублікована видавництвом Святого Павла; вона розповідає про чотирьох різних місіях солідарності під егідою благодійного фонду «Santina Onlus».

Ці проекти допомоги здійснюються у тих куточках планети, де християни - чоловіки, жінки і діти - щодня ризикують життям і навіть вмирають за свою віру. Саме цим мученикам наших днів автор побажав надати голос на сторінках своєї книги.

Під час прес-конференції в Римі монс. Джинамі зазначив: «Ми вирішили, що виступати будуть не церковні діячі або люди з Ватикану, а миряни та представники інших релігій. Ось чому сьогодні ввечері разом з нами Стефано Фоллі з газети 'La Repubblica' і турецька журналістка Есма Чакир".

Нова публікація, за словами монс. Луїджі Джинамі, «говорить не про війну, а про мир», - також тому, що з проблемою гонінь щодня стикаються не тільки християни, а й мусульмани, іудеї і віруючі будь-якої іншої релігії.