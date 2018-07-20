У Німеччині єпископ РКЦ закликав чиновників відповідати духу християнського соціального вчення

Союзники канцлера ФРН Ангели Меркель вимагають посилення імміграційної політики, а повинні пам’ятати про християнські корені і проявити відповідальність перед слабкими.

Про це заявив глава католицької церкви в Німеччині, повідомляє "Народна правда" з посиланням на Euroaktiv.

Дещо раніше лідер "Християнсько-соціального союзу Баварії" (ХСС) Хорст Зеехофер підштовхнув коаліцію на чолі з Меркель до колапсу, вимагаючи обмежувати кількість мігрантів у Німеччину.

Кардинал Рейнхард Маркс (голова Німецької єпископської конференції), відповідаючи на питання про позицію ХСС, заявив, що партія, назва якої починається з "Х" зобов’язана відповідати духу християнського соціального вчення, особливо коли мова йде про бідних і слабких.

Маркс також додав – "Бути націоналістом і католиком – не можливо".