Іспанська поліція знайшла листи святої Терези Авільської

У ході «операції Камарин» проти незаконної торгівлі творами мистецтва іспанська поліція виявила у Вальядоліді два листи святої Терези Авільської.

Листи були виявлені разом із двома десятками творів священного мистецтва, повідомляє Vatican News.

Мова йде про дві сторінки, які написані рукою Терези. Вони походять зі старовинного монастиря босих кармелітів Серця Іісуса і Святого Іосифа у Медіна-дель-Ріосеко. Текст свідчить про жорстоку «земну битву» Терези за реформу іспанського чернечого життя.

Листи Терези мають величезну історичну цінність. Крім цих листів, поліція виявила образ Марії Магдалини, яка відмовляється від своїх коштовностей. Шахраї видавали цю картину за портрет Ізабелли Угорської.

«Операція Камарин» почалася в березні цього року після того, як у поліцейських виникли підозри у зв'язку з продажем на аукціоні однієї з картин. Повідомляється також, що операція проходить успішно завдяки співробітництву єпархіальної делегації Вальядоліда.