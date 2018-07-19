Папа Франциск оголосив дату канонізації покровителя інвалідів праці блаженного Нунціо

Папа Франциск оголосив дату канонізації блаженного Нунціо Сулпріціо, Небесного покровителя інвалідів праці та постраждалих на робочому місці.

Під час консисторії кардиналів, проведеної 19 липня, Папа Франциск оголосив про те, що канонізація блаженного Нунціо Сулпріціо, молодого італійського робітника з ХІХ століття, беатифікованого 1 грудня 1963 року блаженним Павлом VI, відбудеться 14 жовтня 2018 року разом із Павлом VI. Про це повідомляє Vatican News.

Життя Нунціо Сулпріціо було позначене великими стражданнями, які він переносив з великою вірою та слухняністю Божій волі. Він народився 13 квітня 1817 року в місцевості Пескосансонеско в провінції Пескари в центрально італійському регіоні Абруццо.

Його батько був шевцем, а мама – ткалею, але ще в дитинстві він втратив обох. Хлопчиною заопікувався дядько, який забрав його зі школи та відправив працювати до своєї кузні, нещадно експлуатуючи.

Нуніціо був змушений носити важкі тягарі на далекі відстані, не зважаючи ні на мороз, ні на спеку. Як лише з’являлася вільна хвилинка, він поспішав перед кивот, щоб адорувати Ісуса. Таке становище не могло не завдати шкоди здоров’ю: хвороба кістки стопи, далі – гангрена. Всі нестерпні болі хлопчина жертвував Господеві.

Коли хлопця запитували: «Хто дбає про тебе?» – він відповідав: «Боже провидіння».

Нунціо хотів посвятися Богові, але несподівано його здоров’я різко погіршилося: кості уразив рак, а страждання стати невимовними. Кілька тижнів після свого 19-річчя, 5 травня 1836 року, юнак попросив подати йому розп’яття та виявив бажання висповідатися. Священикові він сказав: «Не сумуйте, я завжди допомагатиму вам з неба». Того ж вечора серце хлопця перестало битися, а його гріб відразу став місцем прощ.