Ватикан: нове дослідження Туринської плащаниці не має нічого спільного з науковою ретельністю

Професор Емануела Марінеллі, дослідник плащаниці зі світовим іменем, стверджує, що результати оприлюдненого нещодавно дослідження, яке стверджує нібито фальшивість частини плям на Туринській плащаниці, не мають наукової достовірності.

Науковий «Journal of Forensic Sciences» опублікував статтю дослідників Маттео Борріні, співробітника Ліверпульського університету, та Луїджі Ґарласкеллі, представника Італійського Комітету контролю за ствердженнями псевдонаук, що провели експеримент за допомогою манекену та штучної крові, імітуючи крововиливи, притаманні розіп’ятій людині, повідомляє "Радіо Ватикану".

Дослідження не має нічого спільного з науковою ретельністю

Федеріко Пяна сконстатувався з всесвітньовідомою дослідницею Плащаниці професором Емануелою Марінеллі, яка вже понад сорок років досліджує священне полотно. В її словах не було жодної схвильованості, лише обурення:

«Чи Ви читали короткий огляд дослідження? Там нема нічого наукового. Чи ж Вам здається науковим критерієм взяти манекен, один з тих, які використовуються для одягу на вітринах магазинів, та губку, насичену штучною кров’ю і прикріплену до шматка дерева, натискаючи на правий бік ляльки, щоб побачити, куди стікає кров? Це зовсім не має ваги інших досліджень, що були проведені вже понад 40 років тому на тілах людей, померлих від гемоперикарду, встановлених вертикально і проколених скальпелем між п’ятим і шостим ребром, як римський солдат проколов списом? І результати були іншими, ніж ті, які отримали Борріні та Ґарласкеллі», – зазначила дослідниця.

Псевдонаукові дослідження, фінансовані ідеологічними групами

У цьому контексті Емануела Марінеллі поділилася думками про те, чому така серйозна інституція, як Liverpool University, апробувала та дала згоду на публікацію дослідження, позначеного фундаментальними методологічними сумнівами, що підважують достовірність. За її словами, задля спроб посилити тезу про те, що плащаниця є підробкою, певні ідеологічні групи не шкодуючи коштів, фінансують упереджені дослідження.

«Вистачить заплатити, й дослідження проведуть. І знайдеться також той, хто їх опублікує, – сказала вона. – І незаперечним є те, що за деякими з них стоять групи, які хочуть переконати всіх у тому, що плащаниця є історичною підробкою».