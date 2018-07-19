Католицька Церква починає беатифікацію матері, що віддала життя за ненароджену дитину

Римська дієцезія розпочинає беатифікаційний процес молодої матері, що померла у віці 28 років, відмовившись від лікування раку, доки не завершиться вагітність.

Через шість років після відходу до вічності К’яри Корбелло Петрілло, Римська дієцезія робить перший офіційний крок до визнання її святості, повідомляє Vatican News.

«Мирянка, дружина та матір з великою вірою в Бога: її посвята залишається немовби маяком світла надії та свідченням віри в Бога, Творця життя, прикладом любові, більшої від страху та смерті», – читаємо в едикті Вікарія Римської дієцезії.

В документі зазначається, що оскільки з плином років зростає слава її святості, отримавши формальне прохання про початок процесу беатифікації та канонізації Слугині Божої, Римська дієцезія заохочує всіх вірних передати до дієцезального трибуналу всі відомості, що можуть містити як схвальні, так і заперечливі аргументи.

Під час третьої вагітності К’яра дізналася про пухлину. Ймовірне лікування могло завдати шкоди ненародженій дитині, тому вона вирішила відкласти його до завершення вагітності.

Двічі перед тим вона вже ставала мамою, але лише на кілька годин: Марія та Давіде народилися із серйозними вадами розвитку, але обоє були дуже очікуваними. Франческо народився здоровим. Але хіміотерапія та рентгенотерапія вже не змогли врятувати його маму.