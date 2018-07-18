У Ватикані обурені тим, що празький костел, перетворили на нічний клуб

Ватикан готується видати директиву про неналежне поводження зі старими церквами, у яких вже не проводяться служби.

Як повідомляє "Празький експрес", за словами міністра культури Ватикану Джанфранко Равазі, багато єпархій в Європі, Північній Америці та Австралії володіють недіючими церквами й не мають коштів, щоб утримувати їх. Тому церкви перетворюються в тренажерні зали, нічні клуби або кафе.

Як приклад він навів празький костел, перетворений на нічний клуб. Журналісти ihned.cz переконані, що мова йде про костел святого архангела Михаїла в Празі. Деякий час в ньому дійсно розташовувався музичний клуб з еротичною програмою, але нині він закритий.

Раніше костел не раз намагалися перебудувати та змінити призначення. Наразі приватна фірма, яка володіє костелом, судиться за право проводити реконструкцію. У районному управлінні Праги 1 запевняють, що після реконструкції зовнішній вигляд костелу буде збережений, а в приміщенні будуть проводитися культурно-громадські заходи. Також в управлінні погодилися, що раніше приміщення використовувалося не належним чином.