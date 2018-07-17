"Наречені Христові" шоковані документом Ватикану, що дозволяє не берегти незайманість

Християнські жінки, які зобов'язалися все своє життя берегти цноту, будучи "Христовими нареченими", шоковані документом Ватикану, в якому зазначено, що відмова від плотських утіх – це не обов'язкова умова.

Як повідомляє "Телеграф" з посиланням на "The Guardian", мова йде про документ під назвою "Ecclesiae Sponsama Imago", який був оприлюднений на початку місяця після запиту з боку єпископів.

Їх стривожило зростання кількості жінок, які приєдналися до клятви "наречена Христа". Всього у світі близько 5 тисяч дів, які живуть у 42 країнах світу. Найбільше їх у Франції, Італії та Аргентині.

Це незаміжні жінки, які запропонували свою фізичну цноту як дар Іісусу Христу, присвячуючи свій час покаянню, благодійності та молитві. На відміну від черниць, такі жінки не живуть у закритих общинах і не носять спеціальний одяг.

Більшість з них ходять на роботу й забезпечують себе самостійно. Ватиканський документ, обсягом 39 сторінок, описує докладну інструкцію для їх покликання.

Зокрема, в ньому описується підготовка до посвяти, яка триває два роки. У документі зазначено, що діви "віддані Господу Іісусу в невинності. Вони переживають духовну плодючість від інтимних стосунків з ним".

Однак, один із пунктів документа здивував багатьох, оскільки в ньому зазначено, що збереження реальної фізичної цноти для жінки, яка хоче стати присвяченою дівою, не є обов'язковою умовою.

"Покликання засвідчити церковну невинність, шлюбну й плідну любов до Христа не зводиться до символу фізичної непорушності", - йдеться в документі.

"Таким чином, збереження її тіла в ідеальній цілісності або ж практиці чесноти зразкової цнотливості хоч і має велике значення за визначенням, але не є істотною умовою, без якої посвячення було б неможливим", - зазначили у Ватикані.

У своїй заяві Асоціація присвячених дів США, яка налічує 235 учасниць, сказано, що організація "глибоко розчарована" тим, як документ виключає найважливіші й природні основи посвячення".

"Ми шоковані, почувши від Матері-Церкви, що фізична цнота більше не розглядається як важлива умова для посвячення в життя діви", - зазначили американські "наречені Христові".