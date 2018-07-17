Папа Римський сказав, що кожен хрещений має проповідувати Євангеліє

Усі хрещені покликані проголошувати Євангеліє в різних життєвих обставинах, там, де вони живуть, працюють і відпочивають, роблячи це не як «зірки на гастролях», а спираючись лише на слово Іісуса.

Про це сказав Папа Римський, повідомляє Радіо Ватикану.

Він також вказав на два головних аспекти: стрижнем і центром місіонерського благовістя є Іісус, а особою місіонерського стилю - «бідність коштів».

«Також і для нас ця місія є справжньою лише за умови, що в її здійсненні ми виходимо з її незмінного центру, яким є Іісус. Євангелізація - це не ініціатива окремих віруючих, груп або навіть великих об'єднань, а місія всієї Церкви, нерозривно пов'язаної з її Господом. Жоден християнин не проголошує Євангеліє ʺвід себеʺ, а лише як посланий Церквою, яка отримала мандат від Самого Христа. Саме Хрещення робить нас місіонерами. Хрещений, який не відчуває потреби проповідувати Євангеліє, проповідути Іісуса, не є хорошим християнином».