У Римі відбулася зустріч молоді Спільноти святого Егідія, присвячена глобальній дружбі

У Римі відбулася міжнародна зустріч «Молоді за мир» - руху, пов’язаного зі Спільнотою святого Егідія

«Глобальна дружба, щоб жити разом в мирі» – такою була тема міжнародної зустрічі, яка від 13 до 15 липня зібрала у Римі близько тисячі членів руху «Молодь за мир» з європейських країн, до яких також приєдналися делегації з інших континентів, повідомляє Vatican News.

Протягом трьох днів молоді люди, які щоденно трудяться на фізичних та екзистенційних периферіях, опікуючись дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, безхатченками та самотніми людьми похилого віку, брали участь у конференціях, обмінювалися свідченнями, знайомилися з визначними пам’ятками Риму та відвідували «місця солідарності», які провадить Спільнота святого Егідія, що відзначає своє 50-річчя.

Кульмінаційним моментом зустрічі стали відвідини у неділю, 15 липня, меморіального комплексу «Ардеатиські печери» на околиці Риму, де 24 березня 1944 року, у період нацистської окупації Риму, були по-звірячому вбиті 335 невинних людей.