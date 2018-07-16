У Бердичеві вночі з 21 на 22 липня католики молитимуться за дієцезії України

У Бердичеві під час урочистостей Матері Божої Святого Скапулярію з 21 на 22 липня з 22.00 до 6.00 відбудеться нічне молитовне чування «Україно, ось Твоя Мати».

Про це повідомляє "Бердичів.biz" з посиланням на Католицький Медіа-Центр Конференції Римо-Католицьких єпископів в Україні.

Під час нічного чування будуть молитися за дієцезії України – щогодини за іншу. Готують ніч чування брати босі кармеліти.

Службу Божу опівночі очолить єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, який під час проповіді розповість про дієцезію, до якої належить.