У Бердичеві вночі з 21 на 22 липня католики молитимуться за дієцезії України
16:57, 16 липня 2018Католицизм
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Монастир Босих Кармелітів / berdichev.biz
У Бердичеві під час урочистостей Матері Божої Святого Скапулярію з 21 на 22 липня з 22.00 до 6.00 відбудеться нічне молитовне чування «Україно, ось Твоя Мати».
Про це повідомляє "Бердичів.biz" з посиланням на Католицький Медіа-Центр Конференції Римо-Католицьких єпископів в Україні.
Під час нічного чування будуть молитися за дієцезії України – щогодини за іншу. Готують ніч чування брати босі кармеліти.
Службу Божу опівночі очолить єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло, який під час проповіді розповість про дієцезію, до якої належить.
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