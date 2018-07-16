Глава УГКЦ сказав, що греко-католики не будуть приєднуватись до ЄПЦ у разі надання Томосу

Під час прощі до Заварниці Глава УГКЦ Блаженніший Святослав сказав, що греко-католики не будуть приєднуватись до Єдиної Помісної Церкви у разі надання Томосу, реагуючи на слова Президента про прагнення досягти автокефалії.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Ми, як греко-католики, вважаємо це внутрішньою справою Православної Церкви. Для УГКЦ з наданням автокефалії нічого не зміниться. Але ми будемо шукати всі можливі шляхи, в дусі екуменічної концепції нашої Церкви, для досягнення єдності між усіма християнами, між усіма частинами Київської Церкви Володимирового Хрещення.

Дякуємо за ваше запевнення, що наша Церква буде користуватися всіма правами і не будемо примушувані ставати конфесійно православними, як дехто собі думає. Бо деякі наші люди не розуміли, чому депутати греко-католики голосують за Помісну Православну Церкву, і запитували, чи тоді, коли вона вже буде нас не змушуватимуть до неї переходити? Ми кажемо: "Ні, не будуть!"», – зазначив Глава УГКЦ.