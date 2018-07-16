Ватикан закликав внести поправки до проекту глобального договору про міграцію

Поправки до проекту глобального договору про міграцію потрібні, щоб «держави здобули політичні інструменти для ефективного управління міграцією»: саме так можна буде на практиці поважати людську гідність мігрантів і гарантувати виконання міжнародних зобов'язань.

Про це заявив постійний спостерігач від Ватикану при ООН в Нью-Йорку монс. Бернардіто Ауса на відкритті шостого раунду міжурядових переговорів щодо глобального договору про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію, повідомляє Радіо Ватикану.

Монс. Ауса звернув увагу на три спірні моменти, зокрема, попросив виключити з проекту згадки про керівні принципи деяких міжнародних організацій, які не знаходять одностайної згоди держав. Включення цих суперечливих текстів у глобальний договір, підкреслив архієпископ, може поставити під сумнів участь Ватикану в угоді.

За словами дипломата, викликає стурбованість вилучення з тексту посилань на зобов'язання приймаючих країн надавати притулок, медичне обслуговування, освіту та правовий захист біженцям: мова йде про «мінімальні послуги», які всі держави мають пропонувати без будь-якої дискримінації.

Таким спірним моментом в проекті договору, прелат підкреслив, є усунення або заміна слова «захист», а також виключення терміну «невидворення»: «Святійший Престол твердо переконаний, що положення про гуманітарний захист і повагу принципу невидворення є зобов'язаннями міжнародного права, які пов'язують усі держави. У конкретних обставинах ці принципи можуть і повинні застосовуватися до всіх мігрантів незалежно від їх статусу».