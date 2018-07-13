У День Незалежності греко-католики по всьому світу одночасно молитимуться за Україну

У День Незалежності України відбудеться акція «Синхронна всесвітня молитва за Україну». В її рамках тисячі українців у сотнях церков по всьому світу одначасно співатимуть молитву за свою країну.

Акція відбудеться з благословення Верховного Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука та Високопреосвященного Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ КИР Василія Семенюка, повідомляє "Католицький оглядач".

Згідно задуму, 24 серпня 2018 року рівно о 18:00 за київським часом українці зі всієї України та світу об’єднаються, одночасно виконавши духовний гімн України «Боже, Великий Єдиний» композитора Миколи Лисенка.

«Молитва, що йде від серця, споконвічно спрямовувалась до Бога із надією на краще життя наших родин, нашої країни та народу загалом. Українські громади є чи не у всіх країнах земної кулі. Таке масштабне і потужне виконання молитви за Україну власне зараз, відзначаючи 100-річчя УНР, продемонструє неймовірну єдність українців у цілому світі, їх віру в Бога і Україну», – підкреслють організатори акції.

Участь у проекті в Україні братимуть церковні хори, професійні та аматорські колективи, студенти та інші.

Поза межами України участь візьмуть члени українських громад та спільнот по всьому світу, а також хори (у тому числі церковні), у чиєму репертуарі є цей твір Лисенка. З метою повної синхронізації мелодії, ритму, та тональності пропонується виконати версію, ноти якої зазначено в українській вікіпедії.

Щоб розпочати молитву в один час, організатори акції пропонують учасникам попередньо виконати синхронізацію годинників. Початок молитви в Україні припаде на 18.00.