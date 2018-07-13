Голова єпископської конференції Італії візьме участь у прощі до Зарваниці

З 13 по 16 липня, на запрошення Блаженнішого Святослава Шевчука, Глави Української Греко-Католицької Церкви, кардинал Ґвалтьєро Бассетті, Голова Єпископської Конференції Італії, перебуває в Україні.

Кардинал Бассетті візьме участь у загальнонаціональній прощі до марійського санктуарію в Зарваниці, що на Тернопільщині, приуроченій 1030-літтю Хрещення Русі та молитві за мир, повідомляє Радіо Ватикану.

«Для нашого народу, який відчуває на собі війну та страждання, візит кардинала Бассетті є знаком любові та близькості італійської Церкви», – зазначив Глава УГКЦ.