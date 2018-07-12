У Ватикані попрощалися з кардиналом Жан-Луї Тораном

Вранці 12 липня у соборі святого Петра відбувся похорон кардинала Жан-Луї Торана, який помер тиждень тому у віці 75 років після тривалої хвороби.

По завершенні заупокійної меси був звершений Обряд останнього прощання і напуття під предстоятельством Папи Франциска, передає Vaticannews.

Месу про новопреставленого ієрарха звершив декан Колегії кардиналів Анджело Содано. У своїй проповіді він зазначив, що покійний кардинал «відважно служив Святій Церкві Христовій», незважаючи на тягар хвороби.

«У Євангелії Іісус нагадує нам, як справжнє блаженство християнина, - сказав кардинал Содано. – Заповіді блаженства завжди висвітлювали життя нашого дорогого покійного брата, немов сяючі зірки на його шляху».

Священик, єпископ і кардинал Жан-Луї Торан останнім часом присвятив своє життя «діалогу з усіма людьми доброї волі», - підкреслив ієрарх. Тим самим новопреставлений «дотримувався лінії, накресленої Вселенським Другим Ватиканським собором», докладаючи зусилля для того, щоб усі люди працювали разом, «відмовившись від насильства і брехні».

Кардинал похований у базиліці Святого Аполлінарія, титулярним єпископом якої він був.