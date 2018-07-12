У Нікарагуа під час протестів постраждали представники РКЦ

Під час жорстоких протестів у Нікарагуа, що вже забрали життя понад 320 осіб, вчинено напад на представників Католицької Церкви під час відвідин священиків і вірних на теренах, де відбуваються криваві події.

Єпископські Конференції Панами, Коста-Рики та Аргентини опублікували офіційні заяви, в яких рішуче засудили напади на єпископів, священиків і мирних жителів, що були здійснені в Нікарагуа в понеділок, повідомляє Радіо Ватикану.

Напад був здійснений під час відвідин ієрархами міста, де попередніми днями проходили жорстокі сутички між урядовими силами й демонстрантами. Зокрема, єпископи мали на меті сприяти звільненню групи дванадцяти демонстрантів, які протягом декількох днів переховувалися в храмі святого Севастіана. Саме там на ієрархів був здійснений брутальний напад.

«Це ніщо в порівнянні з тими стражданнями, які змушені переживати люди», – прокоментував подію єпископ Хосе Сільвіо Баез.

«Ще ніколи у Нікарагуа не відбувались такі події», – написав після нападу на своїй сторінці Facebook кардинал Бренес.