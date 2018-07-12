Католики Львівщини вирушили у піше паломництво Миру та Єдності

Уранці 11 липня від Санктуарію св. Антонія Падуанського у Львові вирушило щорічне піше паломництво до Санктуарію Матері Божої Більшівецької, яке традиційно організували монахи Ордену Братів Менших Францисканців (Конвентуальних) в Україні.

Усі паломники, які цими днями йдуть із різних куточків Львівської дієцезії, моляться за припинення війни та мир у нашій країні. Цього року паломництво проходить під гаслом: «Пробуди до віри, Мамо», повідомляє сайт Львівської архідієцезії РКЦ.

Святу Месу для паломників, котрі прибули з кількох деканатів Львівської Архідієцезії, а також зі Східної України та з Польщі, очолив Архієпископ Мечислав Мокшицький, котрий виголосив проповідь та поблагословив львівську групу учасників паломництва до Більшівців.

Також учора до Більшівців вирушила група паломників із Тернополя, а ще раніше - зі Снятина і Кам’янки-Бузької.