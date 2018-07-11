Папа Франциск схвалив процес беатифікації двох підлітків, які померли від раку

На зустрічі з кардиналом Анджело Амато (Angelo Amato), префектом Конгрегації із канонізації святих, римський понтифік 5 липня підписав указ, який визнає так звані героїчні чесноти двох підлітків - Алексії Гонсалес Баррос (1971-1985) і Карло Акутиса (1991-2006).

Таким чином, відносно цих молодих католиків розпочато процес беатифікації, необхідною умовою якого є схвалення Папи. Про це повідомляє видання Crux.

Алексія Гонсалес Баррос (Alexia Gonzalez Barros) народилася у Мадриді в 1971 році. Її батьки були членами Opus Dei, тому діти в сім'ї (всього їх було п'ятеро) виховувались у вірі та благочесті. У травні 1979 року вона здійснила своє перше причастя у Римі, а на наступний день була присутня на площі Святого Петра на генеральній аудієнції Іоанна Павла II. Вона підбігла до Іоанна Павла II, коли він привітав паломників, і отримала благословення від Папи.

Кілька років тому лікарі виявили у Алексії злоякісну пухлину, яка поступово паралізувала її. Протягом усієї своєї хвороби вона терпляче переносила свої страждання і часто молилася: «Іісус, я хочу відчувати себе краще, я хочу вилікуватися; але якщо Ти цього не хочеш, я хочу того, чого Ти хочеш».

Вона померла 5 грудня 1985 року у віці 14 років.

Карло Акутис (Carlo Acutis) був хворий на лейкемію. До самої своєї смерті у 2006 році у віці 15 років він, використовуючи свої навички роботи на комп'ютері, становив каталог євхаристійних чудес, які сталися у різних країнах світу. Юнак називав Євхаристію «моя дорога на небеса».

Визнання героїчних чеснот людини - у католицтві один з перших формальних кроків до канонізації. У більшості випадків для беатифікації, наступного кроку до шанування як святого подвижника, необхідно диво, приписуване заступництву цієї людини.