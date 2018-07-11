Ватикан закликав держави не допускати вербування дітей у солдати

Постійний спостерігач від Ватикану монс. Бернардіто Ауса виступив у Нью-йоркському відділенні ООН на тему захисту неповнолітніх у збройних конфліктах.

Цьому питанню Ватикан надає фундаментальне значення, прелат підкреслив, що в будь-якій війні найбільше страждають діти, повідомляє Радіо Ватикану.

«Жахливо, коли малолітні гинуть і стають каліками, коли їх використовують в якості людських щитів і бомб», - сказав архієпископ, закликавши держави докласти всі зусилля для порятунку та реабілітації дітей, залучених у конфлікти: від цього залежить майбутнє всього світу.

Держави зобов'язані робити все можливе, щоб запобігти вербуванню дітей у солдати, зловживанню, викраденню та іншим актам насильства щодо неповнолітніх. Колишні діти-солдати є жертвами, підкреслив ватиканський дипломат, і тому їм потрібно дати реальну можливість реінтеграції в суспільстві.

Постраждалі від військових дій неповнолітні повинні мати право на освіту.

Монс. Бернардіто Ауса підкреслив: «Гарна освіта - це кращий спосіб, щоб жертви сьогоднішніх конфліктів допомогли запобігти конфліктам завтрашнім».

Завдяки своїм різним виховним структурам Ватикан і Католицька Церква активно дбають про багатьох молодих жертв насильства, зазначив архієпископ і закликав держави зробити все можливе, щоб подарувати майбутнє» малолітнім жертвам військових конфліктів і допомогти їм втілити свої мрії і надії: це сприятиме миру на землі та будівництву мирних громад.