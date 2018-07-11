У Венесуелі невідомі застрелили католицького священика й викрали його авто

14:39, 11 липня 2018
Католицизм
54 0
У Венесуелі невідомі застрелили католицького священика / catholicnews.org.ua

Це вже 20-ий священик, вбитий цього року у світі, повідомляє "Католицький оглядач".

Отця Хосе Гарсію Ескобара вбили двома пострілами з пістолету. Вбивці викрали його автомобіль, а сам священик помер в лікарні від отриманих ран.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter