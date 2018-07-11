У Венесуелі невідомі застрелили католицького священика й викрали його авто

У північно-західній частині Венесуели, в столиці штату Лара, вбили католицького священика.

Це вже 20-ий священик, вбитий цього року у світі, повідомляє "Католицький оглядач".

Отця Хосе Гарсію Ескобара вбили двома пострілами з пістолету. Вбивці викрали його автомобіль, а сам священик помер в лікарні від отриманих ран.