У Венесуелі невідомі застрелили католицького священика й викрали його авто
14:39, 11 липня 2018Католицизм
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У Венесуелі невідомі застрелили католицького священика / catholicnews.org.ua
У північно-західній частині Венесуели, в столиці штату Лара, вбили католицького священика.
Це вже 20-ий священик, вбитий цього року у світі, повідомляє "Католицький оглядач".
Отця Хосе Гарсію Ескобара вбили двома пострілами з пістолету. Вбивці викрали його автомобіль, а сам священик помер в лікарні від отриманих ран.
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