В Аргентині католицький єпископ закликав знайти креативні рішення для боротьби з абортами

Аргентинські єпископи висловили подив у зв'язку з ухваленим у парламенті законопроекту про легалізацію абортів.

Католицький єпископ Оскар Вісенте Охеа закликав знайти креативні рішення для боротьби з абортами, повідомляє Радіо Ватикану.

«Вперше в Аргентині в епоху демократії насаджується закон, що уповноважує особу знищувати іншу людину», - заявив президент Аргентинської єпископської конференції Оскар Вісенте Охеа.

Потрібно знайти «нові, креативні рішення, щоб жодна жінка не намагалася шукати вихід, який не може бути рішенням ні для кого», - сказав єпископ.

Єпископ звинувачує культуру споживацтва: «Неправда, що ми можемо робити все, що захочемо і ні про що не дбати. Таке міркування – результат культури, що змушує нас ігнорувати іншого, ніби батьківщина – це сукупність індивідуумів, де нікому немає діла до чужих страждань», - застеріг президент Аргентинської єпископської конференції.