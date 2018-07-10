У мережі опублікували есе Папи Бенедикта XVI про католицько-іудейський діалог

На сторінках останнього номера міжнародного теологічного журналу «Communio» з'явилося неопубліковане досі есе Папи Бенедикта XVI на тему католицько-іудейського діалогу.

У вступі до статті голова Комісії у справах релігійних контактів з іудаїзмом кардинал Курт Кох підкреслює, що Бенедикт XVI передав йому текст есе як особисті роздуми. Пурпурат зазначив, що він сам переконав Папу на спокої в необхідності цієї публікації, повідомляє "Сибірська католицька газета".

В есе Папа-емерит повертається до двох дуже делікатних аспектів у відносинах між католицтвом та іудаїзмом: до «теорії заступництва» й аспектів «завіту, ніколи не порушеного».

Стаття містить поглиблені роздуми Бенедикта XVI над документом Папської Комісії у справах релігійних контактів з іудаїзмом від 2015 року під назвою: «Бо дари благодаті й покликання божі невідмінні. Роздуми про теологічні питання, пов'язані з католицько-іудейськими відносинами». Есе є спробою визначення нової дороги після 50 років опублікування післясоборної Декларації «Nostra Aetate».

Папа Ратцингер досить критично висловлюється тут на тему сучасних стандартів католицько-єврейського діалогу й теологічних роздумів про відносини між іудаїзмом і християнством. У своєму есе він підкреслює, що ідея про те, що Церква зайняла місце Ізраїлю «ніколи не існувала як така». Бенедикт XVI додає, що іудаїзм не є лише однією з релігій, а має особливий характер і як такий має бути визнаний Церквою.

Говорячи про «ніколи не порушений завіт» між Богом і євреями, Бенедикт XVI зазначає, що ця формула була великою допомогою в першій фазі нового діалогу між іудеями та християнами, але в довгостроковій перспективі недостатня, щоб висловити об'єктивну реальність дійсно адекватним чином».