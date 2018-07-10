Ватикан готується до канонізації блаженного Нунціо –покровителя інвалідів праці

Під час аудієнції, наданої Префектові Конгрегації у справах проголошення святих кардиналові Анджело Амато, 8 червня, Папа Франциск затвердив для оприлюднення декрет про визнання чуда за заступництвом блаженного італійського юнака Нунціо Сулпріціо, відкриваючи шлях до проголошення його святим.

На 19 липня Святіший Отець скликав консисторію кардиналів, присвячену канонізації цього блаженного, повідомляє Vatican News.

Процес визнання святості

Декрет про визнання чуд, які відкрили шлях до беатифікації Нунціо Сулпріціо, 7 березня 1963 року затвердив святий Іван ХХІІІ. Папа, що скликав Другий Ватиканський Собор, провести беатифікацію не встиг, відійшовши до вічності на початку червня. Вже його наступник Павло VI 1 грудня того ж року проголосив юнака блаженним, «під щирі оплески Отців Собору та Божого люду», як писав про цю подію «L’Osservatore Romano».

При цій нагоді Папа Монтіні назвав юного Нунціо «блаженним нашого часу», заохочуючи всіх «розвивати дружбу з цим блаженним та смиренно роздумувати над тим, як можемо наблизитися до його небесного спілкування та наслідувати його земний шлях».

Життєвий шлях

Нунціо народився 13 квітня 1817 року в місцевості Пескосансонеско в провінції Пескари на сході центральної Італії. Осиротівши в дитинстві, з дев’яти років трудився підмайстром в кузні свого дядька, виконуючи працю понад свої сили. Бувши неміцної статури та внаслідок непосильного навантаження, захворів на карієс кісткової тканини, що уразив гомілку лівої ноги.

Після кількамісячної госпіталізації хлопець повернувся до праці в кузні, а 1832 року переїхав до Неаполя, до іншого дядька, що був військовослужбовцем. Там, завдяки прихильності лікаря-полковника Фелікса Вохінґера, юнака взяли на лікування до військового госпіталю. Але хвороба настільки прогресувала, що лікарі думали про ампутацію, але мусіли відмовитися від цього задуму з огляду на ослабленість хлопця, який 5 травня 1836 року віддав останній подих, маючи всього 19 років.

Покровитель постраждалих на робочому місці

Ретельний в усьому, блаженний Нунціо уклав для себе правила життя, яких вірно дотримувався, намагаючись уникати найменших вад та старанно виконуючи доручену працю, не зважаючи на страждання. Папа Лев XIII, визнаючи геройськість чеснот, вказував на нього, як на приклад для робітничої молоді. Блаженний Нунціо є небесним покровителем інвалідів праці та тих,хто травмувалися на робочому місці, а його санктуарій в Пескосансонеско приймає численні прощі.