У Болівії розпочинається Місіонерський Конгрес, присвячений євангелізації всієї Америки

Церква в Америці покликана оновити своє місіонерське заанґажування, ми хочемо розбудити справжнє місіонерське навернення, спроможне поширити радість Євангелія між усіма народами.

Такими словами, сповненими ентузіазму, преосвященний Серхіо Ґвальберті, Архиєпископ Санта-Круз-де-ла-Сьєрри в Болівії, описує очікування від V Американського Місіонерського Конгресу, що відбувається в цій країні від 9 до 14 липня, пише Vatican News.

Тема конгресу - «Америка на місії, Євангеліє – це радість».

До Санта-Круз-де-ла-Сьєрра прибувають понад 2500 учасників і місіонерів, що братимуть участь в Конгресі.

На зустріч прибувають 1200 національних делегатів та 1100 – міжнародних, а також 80 спеціальних гостей. Про різні логістичні та організаційні справи дбатимуть 400 волонтерів.

Святіший Отець Франциск призначив Префекта Конгрегації Євангелізації народів кардинала Фернандо Філоні своїм Спеціальним Посланцем на V Американський Місіонерський Конгрес.

Безпосередні праці V Американського Місіонерського Конгресу розпочнуться 10 липня інавгураційною Святою Месою, після якої – чотири дні конференцій, дискусій, праці в групах, різних форумів, свідчень та молитовних заходів.

Конгреси, присвячені викликам євангелізації всієї Америки, зродилися із Латиноамериканських Місіонерських Конгресів, що були ініційовані та підтримувані Папськими Місійними Організаціями та організовувані в співпраці з єпископськими конференціями та всіма організаціями місіонерського характеру.

До шостого такого конгресу в 1999 році приєдналися Канада та США, і він став першим Американським Місіонерським Конгресом. На цих зустрічах були прийняті важливі рішення для покращення місіонерської діяльності на континенті.