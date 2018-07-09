Глава УГКЦ освятив новозбудовану церкву в Южному

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у неділю, 8 липня, освятив новозбудовану церкву в місті Южному Одеської області.

Будівництво храму Святих верховних апостолів Петра і Павла розпочалося у червні 2007 року силами всього лише 30 парафіян та благодійників, повідомляє "Католицький оглядач".

Блаженніший Святослав висловив слова щирої вдячності присутнім священнослужителям, представникам влади та парафіянам за те, що змогли бути активними учасниками цієї події, а також за їхні зусилля (працю) для цього храму. Крім того, Глава Церкви зауважив, що зараз ми маємо дбати про єдність України, свідчити про Боже прощення та прощати самим.

«Нехай цей храм стане місцем, простором взаємної любові, ділення досвіду, сили та благодаті Святого Духа, яка є діяльною і реальною сьогодні між нами; щоб кожен, хто сюди приходить, почув слова: "Бадьорися, сину! Бадьорися, доню! Прощаються тобі твої гріхи!"», – наприкінці засвідчив Блаженніший Святослав.

Згодом Глава УГКЦ подякував парохові церкви о. Василю Колодчину за багаторічну і плідну працю, служіння людям.

Нагадаємо, що будівництво храму Святих верховних апостолів Петра і Павла розпочалося в червні 2007 року. До цього парафіяни молилися у тісній капличці.