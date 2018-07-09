Папа Римський висловив співчуття постраждалим від повеней у Японії

Через телеграму, надіслану Державним Секретарем, Папа Римський висловив співчуття постраждалим від повеней в Японії.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Глибоко засмучений, довідавшись про загибель та поранення, завдані значними повенями, спричиненими проливними дощами в Японії, Папа Франциск запевняє свою щиру солідарність з усіма, кого торкнулася ця трагедія», – зазначено в телеграмі.

На даний час підтверджено загибель 114 людей, та понад 60 вважаються пропалими безвісті.

В посланні зазначається, що Папа молиться за упокій загиблих, за одужання поранених та за розраду для всіх, хто переживає жалобу. Водночас, Папа скеровує слова підбадьорення на адресу «влади та всіх людей, які задіяні в справі розшуків та надання допомоги жертвам цього стихійного лиха», випрошуючи для всіх Божого благословення.