УГКЦ проведе Загальноукраїнську прощу до Зарваниці: програма

Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбудеться 14-15 липня.

Цього року вона приурочена 1030-літтю Хрещення Русі та молитві за мир в Україні, повідомляє gazeta.te.ua.

Очікується, що цього року участь у прощі візьмуть до 100 тисяч прочан.

На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава УГКЦ, Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.

Вже традиційно під час прощі відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Програма прощі:

Субота, 14 липня

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 – Архиєрейська Божественна літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).

00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 – Освячення води. Хресна дорога.

00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 15 липня

7.00 – Утреня (собор).

08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 – Архиєрейська Божественна літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 – Божественна літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 – Обід.

12.00, 14.00 – Божественна літургія (собор).