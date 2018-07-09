УГКЦ проведе Загальноукраїнську прощу до Зарваниці: програма
Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбудеться 14-15 липня.
Цього року вона приурочена 1030-літтю Хрещення Русі та молитві за мир в Україні, повідомляє gazeta.te.ua.
Очікується, що цього року участь у прощі візьмуть до 100 тисяч прочан.
На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава УГКЦ, Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.
Вже традиційно під час прощі відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.
Програма прощі:
Субота, 14 липня
16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).
18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).
19.30 – Архиєрейська Божественна літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.
22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).
00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.
00.30 – Освячення води. Хресна дорога.
00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).
00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).
Неділя, 15 липня
7.00 – Утреня (собор).
08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.
09.00 – Архиєрейська Божественна літургія, освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 – Божественна літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
12.00 – Обід.
12.00, 14.00 – Божественна літургія (собор).