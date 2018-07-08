Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії у луцькому костелі

22:29, 08 липня 2018
Католицизм
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Анджей Дуда вшанував  пам'ять жертв Волинської трагедії у луцькому костелі / volynnews.com

Тут розпочалася жалобна меса за жертвами Волинської трагедії, - пишуть "Волинські новини".

/ volynnews.com

На початку меси єпископ-ординарій Луцької дієцезії РКЦ Віталій Скомаровський подякував усім за те, що долучилися до спільної молитви.

"Літургічний колір сьогодні чорний, адже нагадує про ненависть, як брак любові. Тому не залежно від віросповідання ми вшановуємо пам'ять постраждалих людей, адже любов має примирити", - звернувся до присутніх отець Віталій.

/ volynnews.com

Під час спільної молитви митрополит Львівський Римо-Католицької Церкви, архиєпископ Мечислав Мокшицький закликав пам'ятати історію та визнати гріхи як шлях до примирення, проявити смирення та не нести ненависть із покоління в покоління.

Також у костелі ствятих Петра й Павла молилися і за припинення війни в Україні, за мир у державі та за полеглих людей.

Після завершення молитви президент Польщі подарував Луцькій дієцезії хрест у пам'ять про замордованих поляків.

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