Глава УГКЦ освятить новозбудований храм у Южному

У неділю, 8 липня, глава Української Греко-Католицької Церкви патріарх Святослав Шевчук освятить новозбудований храм у місті Южному Одеської області, зведений на честь Святих верховних апостолів Петра і Павла.

О 10 ранку відбудеться зустріч патріарха Святослава з вірянами перед новим храмом, після чого буде звершено освячення храму та архієрейська Божественної Літургії, повідомляє сайт "Православні католики Одеси".

Будівництво храму Святих верховних апостолів Петра і Павла почалося в червні 2007 року силами всього лише 30 парафіян та благодійників. За 10 років їм вдалося його завершити. Донині греко-католики Южного молилися у тісній каплиці.

Храм Святих верховних апостолів Петра і Павла розташований за адресою вул. Будівельників, 10.

Настоятель храму Святих верховних апостолів Петра і Павла УГКЦ у Южному - отець Василь Колодчин, відомий широкій одеської громадськості як директор благодійної організації «Карітас Одеса УГКЦ».